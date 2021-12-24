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Son dakika... Sahte içkiden ölüm kâbusu! Sakarya ve Gaziantep'ten acı haberler geldi

#Sakarya#Sahte İçki#Ölüm
Son dakika... Sahte içkiden ölüm kâbusu Sakarya ve Gaziantepten acı haberler geldi

Sahte içkiden ölümlerde sayı her geçen gün artıyor. 21 ilde 75 kişi hayatını kaybetti. Sakarya’da son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'te Hatice Mutlu'nun (38) ardından kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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Ülke genelinde son zamanlarda sahte alkol kaynaklı ölümler gündeme gelmeye başladı. Yılbaşı öncesi hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile birlikte polis ekipleri ise peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor.

Sakarya’da da son bir hafta içerisinde kaçak/sahte alkol 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Osman Y. (46), Ali Ş.(61) ve Yunus U.(55) alkol tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Son bir hafta içerisinde meydana gelen olaylarda farklı günlerde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesi ile kaldırılan 3 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

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Sahte içki ölümleri: 21 ilde 75 can kaybıSahte içki ölümleri: 21 ilde 75 can kaybıHaberi Görüntüle

GAZİANTEP

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hatice Mutlu (38) hayatını kaybetti. Böylece kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Mutlu, 22 Aralık'ta alkol aldıktan sonra evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla 1 çocuk annesi Mutlu, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakıma alınan Mutlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Mutlu'nun hayatını kaybetmesi ile kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Nizip ilçesinde de sahte içki tükettikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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Son dakika... Sahte içkiden ölüm kâbusu Sakarya ve Gaziantepten acı haberler geldi

ÇORUM

Çorum’da son bir hafta içinde Sahte Içki içtikten sonra zehirlenen 7 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen 7 kişiden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, zehirlenmeler üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildiği bildirildi.

MERSİN

Mersin’in Mut ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Abdurrahman Öksüz (52) ve Mecnun Ateş de kurtarılamadı. Böylelikle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Daha önce de Ali Eser ve Necati Yılmaz hayatını kaybetmişti. M.S.’nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KONYA

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Konya’nın Bozkır ilçesi Dere Mahallesi’nde yaşayan Mustafa K., bir hafta önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Mustafa K.’nın yoğun bakımda tedavisi sürerken, aynı mahallede oturan Hayrettin Kalay evinde ölü bulundu. Kalay’ın yalnız yaşadığı evinde sahte içki olduğu tahmin edilen sıvıya rastlandı. Soruşturma sürerken, bu kez aynı mahalleden Muammer Turgut rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Turgut da kurtarılamadı. Turgut’un evinde de sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı maddeye rastlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkileri ‘Kıbrıs’tan ucuza alkol getiriyorum’ diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y.’yi gözaltına aldı.

ESKİŞEHİR

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Eskişehir’in Çifteler ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Bayram Ali Çetinkaya (47), geçen pazartesi günü evinde içki içti. Daha sonra solunum güçlüğü çeken Çetinkaya, Çifteler Devlet Hastanesi’ne gitti. İlk müdahalesinin ardından Çetinkaya, sahte içkiden Zehirlenme şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, yoğun bakıma alındı. İki gün yoğun bakımda tedavi gören Çetinkaya, önceki gün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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