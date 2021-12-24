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Sahte içki ölümleri: 21 ilde 75 can kaybı

#Sahte İçki#Ölüm#Zehirlenme
Sahte içki ölümleri: 21 ilde 75 can kaybı

Sahte içkiden ölümlerde sayı her geçen gün artıyor. Çorum’da zehirlenen 7 kişiden 5’i kurtarılamadı. Konya’da aynı mahallede oturan 3 kişi zehirlendi, 2’si hayatını kaybetti. Isparta Valisi kentteki muhtarlar aracılığıyla uyarıda bulundu.

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- Çorum’da son bir hafta içinde sahte içki içtikten sonra zehirlenen 7 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen 7 kişiden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, zehirlenmeler üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildiği bildirildi.

MERSİN’DE SAYI 4’E YÜKSELDİ

- Mersin’in Mut ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Abdurrahman Öksüz (52) ve Mecnun Ateş de kurtarılamadı. Böylelikle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Daha önce de Ali Eser ve Necati Yılmaz hayatını kaybetmişti. M.S.’nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

‘NE OLUR ALMAYIN, SİZİ ZEHİRLİYORLAR’

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- Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, dün kentteki muhtarla bir araya geldiği toplantıda, “Sahte alkol yüzünden şu anda 1 vatandaşımız vefat etti, 5 vatandaşımız da yoğun bakımda tedavi görüyor. Ne olur bu tür ürünleri tüketmeyin, kayıt dışı yerlerden bu ürünleri almayın sizi zehirliyorlar” dedi.

- Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa’da evinde yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan İmam Demir (56) hayatını kaybetti.

‘KIBRIS’TAN UCUZA GETİRİYORUM’ DEMİŞ

- Konya’nın Bozkır ilçesi Dere Mahallesi’nde yaşayan Mustafa K., bir hafta önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Mustafa K.’nın yoğun bakımda tedavisi sürerken, aynı mahallede oturan Hayrettin Kalay evinde ölü bulundu. Kalay’ın yalnız yaşadığı evinde sahte içki olduğu tahmin edilen sıvıya rastlandı. Soruşturma sürerken, bu kez aynı mahalleden Muammer Turgut rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Turgut da kurtarılamadı. Turgut’un evinde de sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı maddeye rastlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkileri ‘Kıbrıs’tan ucuza alkol getiriyorum’ diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y.’yi gözaltına aldı.

BİR ÖLÜM DE ESKİŞEHİR’DEN

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- Eskişehir’in Çifteler ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Bayram Ali Çetinkaya (47), geçen pazartesi günü evinde içki içti. Daha sonra solunum güçlüğü çeken Çetinkaya, Çifteler Devlet Hastanesi’ne gitti. İlk müdahalesinin ardından Çetinkaya, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, yoğun bakıma alındı. İki gün yoğun bakımda tedavi gören Çetinkaya, önceki gün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SAHTE İÇKİYE KARŞI CHP’DEN TEKLİF

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sahte içki üretip satanlara yönelik yasal düzenlemeler içeren yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Ağbaba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında sahte içkiye bağlı ölümleri araştırmak üzere komisyon kurduklarını, komisyon üyeleriyle ölümlerin yaşandığı şehir ve aileleri ziyaret ettiklerini anlattı. Ağbaba şöyle konuştu:

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KARGOYLA GELİYOR

“Alkol ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı ve buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Düşük gelirli tüketiciler sahte rakı ya da viskiye yöneldi. Ölüm tacirleri seri üretime geçti. İnternetten kapıya kargolu teslimatlar başladı. Ölüm kargo ile geliyor. Etil alkol şişelerinin üzerine ‘metil alkol’ yazılıp satılıyor. Devletin görevi alkolizme karşı halkı korumaktır. Alkolden alınan vergi oranları içki tüketimini azaltmıyor, aksine vatandaşları merdiven altı içkiye itiyor. CHP olarak Meclis’e araştırma önergesi sunduk. Her yıl yüzlerce insanı kaybettiğimiz sahte içki olaylarına ilişkin Meclis çalışmalıdır. Alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı denetimler artırılmalı. Metil alkol satışı yapan işletmelere ‘cinayet’ten ceza verilmelidir.”

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#Sahte İçki#Ölüm#Zehirlenme

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