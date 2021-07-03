MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sahte içki kâbusunda kötü haber! Tekirdağ'da ölü sayısı yükseldi
GeriGündem Son dakika: Sahte içki kâbusunda kötü haber! Tekirdağ'da ölü sayısı yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 03.07.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sahte içki kâbusunda kötü haber! Tekirdağ'da ölü sayısı yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sahte içki kâbusunda kötü haber! Tekirdağ'da ölü sayısı yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 7'si entübe 10 kişinin tedavisi hastanede sürüyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi.

Tekirdağda sahte içki kâbusu Yoğun bakıma alındılar... Acı haber geldi
Tekirdağ'da sahte içki kâbusu! Yoğun bakıma alındılar... Acı haber geldi

Bugün de Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 7'si entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Son dakika: Sahte içki kâbusunda kötü haber Tekirdağda ölü sayısı yükseldi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi