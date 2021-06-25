Tekirdağ'da sahte içki kâbusu! Yoğun bakıma alındılar

Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi.







İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, 1 şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi K.U. kaçarken, eşi N.U. gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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