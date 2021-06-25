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Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-
Haber Giriş: 25.06.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da sahte içki kâbusu! Yoğun bakıma alındılar

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 4 kişi entübe edilirken, polis ilçede operasyon başlattı. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi. 

Tekirdağda sahte içki kâbusu Yoğun bakıma alındılar



İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, 1 şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Tekirdağda sahte içki kâbusu Yoğun bakıma alındılar

İş yeri sahibi K.U. kaçarken, eşi N.U. gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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