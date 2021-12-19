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Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor! Tekirdağ ve Zonguldak'tan acı haberler geldi

#Zonguldak#Tekirdağ#Sahte İçki
Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor Tekirdağ ve Zonguldaktan acı haberler geldi

Sahte içki nedeniyle Tekirdağ ve Zonguldak'tan acı haberler geldi. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43) hayatını kaybetti. Polisin Şengül'ün evinde 17 Aralık'ta yaptığı aramada etil alkol bulduğu ve "Eğer son aldıklarından içtiysen en yakın hastaneye giderek, doktorlara durumunu anlat" diyerek uyardığı ortaya çıktı. Şengül, ifadesinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zonguldak'ta ise tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren Tamer Şeker (50) ile evinde ölü bulunan Muzaffer Hamarat'ın (48) sahte içki nedeniyle zehirlendikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri, son günlerde sahte içkiden ölümlerin artması nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü 'zehir' operasyonunda ölümlere neden olan sahte içkilerin belirli yerlerden alındığı tespit edildi. Çorlu polisi de yaptığı incelemede Saray ilçesinin Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan Metin Şengül'ün de firmalardan birine sipariş verip, kargo ile etil alkol aldığını belirledi.

POLİSTEN 'DOKTORA GİT' UYARISI

Polis, Şengül'ün 17 Aralık'ta evinde yaptığı aramada 10 litre etil alkol ele geçirdi. İfadesine başvurulan Şengül, alkolü kargo ile sipariş verdiğini söyledi. Polis de "Eğer son aldıklarından içtiysen en yakın hastaneye giderek, doktorlara durumunu anlat. Eğer piyasada başka kişilere de aldığın alkollerden verdin mi?" diye sordu. Şengül de alkolü kendisinin aldığını ve başka kimseye vermediğini söyledi.

İfadesinin ardından Metin Şengül, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül'ün sahte içkiden zehirlediği tespit edildi. Buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şengül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AYNI İLÇEDE İKİNCİ ÖLÜM

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde de yine sahte içki nedeniyle bir ölüm meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Nurettin Metin, ilçeye akrabalarını ziyarete geldi. Yakınlarının evinde bu sabaha karşı rahatsızlanan Metin, hemen Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bulgulara göre sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Metin, hastanede hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı Metin'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'TA 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDE SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA

Zonguldak'ta geçen salı günü sahte alkol kullanımına bağlı hayatını kaybeden Mehmet Başkan'ın ardından bugün hayatlarını kaybeden 2 kişinin de sahte içki kullanımına bağlı hayatını kaybettiği iddia edildi. Tamer Şeker (50), baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozuklukları nedeniyle önceki gün Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan Tamer Şeker, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Şeker, kurtarılamadı.

Çatalağzı beldesinde yaşayan Muzaffer Hamarat'tan (48) iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Evde ölü bulunan Hamarat için polis ekiplerine haber verildi. Çatalağzı Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Hamarat'ın sahte alkol tüketimi yaptığı yakınları tarafından ifade edildi. Savcılık Hamarat'ın sahte alkolden ölmüş olabileceği üzerine soruşturma başlattı. Hamarat ve Şeker'in kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Kentte sahte alkol kullanımına bağlı hastaneye kaldırılan İ.A., M.Ç., A.U.K. ve A.B.'nin tedavileri ise sürüyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın sahte alkol kullanımına bağlı ölümlerle ilgili başlattığı soruşturmalar sürüyor.

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#Zonguldak#Tekirdağ#Sahte İçki

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