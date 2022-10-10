Son dakika... Sağlıkta yeni dönem başladı! Bakan Koca'dan 'beyaz reform' açıklaması

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Sağlıkta Beyaz Reform dönemi bir süre önce başladı. Ödül ve teşvike dayalı sistemin ayrıntıları netleşiyor.

MESAİ SONRASI İSTEĞE BAĞLI HASTA KABUL BAŞLADI

Yeni sistem kapsamında hekimler artık mesai sonrası isteğe bağlı olarak hasta kabulü yapabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Beyaz Reform`a ilişkin açıklamada bulundu. "Kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı buluyoruz" dedi. Yeni uygulamayla hekimler hastalarıyla yeterince ilgilenebilecek. Böylece hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda verebilecek.

RANDEVULAR ARASINDA EN AZ 10 DAKİKA

Bir başka yeni uygulama da Merkezi Hekim Randevu Sistemi`ne ilişkin Bakan Koca, hekim randevularının arasında en az 10 dakika olmasının zorunlu kılındığını açıkladı.

Koca, "Sistem 10 dakikadan kısa süreyi kabul etmez. Muayene süreleri hekime ve branşın özelliğine göre değişir" dedi.

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"GELMEYECEĞİNİZ RANDEVUYU İPTAL EDİN"

Bakan Koca, MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30`unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin" çağrısında bulundu.

Doktorların, randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için, hastanelerin yedek randevu açmasına da izin verildi.

Fahrettin Koca, mevcut sorunların, reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle çözüleceğini vurgulayarak, "Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli" dedi.

Bakan Koca şu paylaşımı yaptı:

"Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli. Sonuçları, kendini gösteren Beyaz Reformu hedef alan, eksik arayan tutumun faydası yok. Mevcut sorunlar geçicidir. Reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle bunlar da çözülecektir."