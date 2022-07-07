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Son dakika... Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar... TBMM Başkanı Şentop: Gerekli adımları atmaya hazırız

#TBMM#Şentop#Sağlıkta Şiddet

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız" dedi.

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İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Komisyonun raporu 18 Temmuz’da kararını bitireceğini 22 Temmuz gibi de bir bitirme planı var. Genel kurul şüphesiz toplantıya çağırılabilir. Tahmin ediyorum 1 Ekim’den sonra görüşülür.

HDP’Lİ SEMRA GÜZEL’İN DOKUNULMAZLIĞI

Dokunulmazlığını kaldırılması söz konusuydu. Milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış bir şey.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Bu konuda daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını kamuoyu açısından bekliyorum. Onlara karşı böyle bir davranışın olması doğru değil. Yapılacak başka bir şey varsa her adım atmak için kararlılık içerisindeyiz.

SİYASİLERİN YABANCI MİSYONLARLA TEMASI

Türkiye’de görev yapanların yabancılarla temasında bir kural olmalı. Türkiye’nin bir ilişki biçimi var. Onu bozmayacak tavır içinde olmak lazım, Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor.

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Düzenleme meclis personeli için yapılmış değil. Bütün bakanlıklarda çalışan bürokratlarla ilgili bir düzenleme yapılmış. Bu düzenleme yapılırken Meclis’te çalışanlar dahil edilmemiş, muhtemelen unutulmuş. Sırf Meclis personeli için yapılmış gibi yorumlamak yanlış.

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#TBMM#Şentop#Sağlıkta Şiddet

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