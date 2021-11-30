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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

#Koronavirüs#Salgın#Bakan Koca
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka oranı haritasını paylaştı. 13-19 Kasım arasında en yüksek vaka oranı 481,45 ile Osmaniye oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı
13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı



OSMANİYE ZİRVEDE

13-19 Kasım arasında en yüksek vaka oranı 481,45 ile Osmaniye oldu. Osmaniye'yi 462,59 oran ile Tunceli takip etti. Ordu ise 382,58 oran ile 3. il oldu.

Her 100 bin kişide görülen vaka oranları İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 kaydedildi.

Şırnak 6,14, Hakkari 9,63 ve Van 9,74 oranlarla vaka oranı en düşük 3 il oldu.

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