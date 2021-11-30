Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:



13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.



13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.

OSMANİYE ZİRVEDE



13-19 Kasım arasında en yüksek vaka oranı 481,45 ile Osmaniye oldu. Osmaniye'yi 462,59 oran ile Tunceli takip etti. Ordu ise 382,58 oran ile 3. il oldu.

Her 100 bin kişide görülen vaka oranları İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 kaydedildi.

Şırnak 6,14, Hakkari 9,63 ve Van 9,74 oranlarla vaka oranı en düşük 3 il oldu.

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SON 24 SAATTE 189 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 test yapılırken 24 bin 317 vaka belirlendi. Koronavirüsten 189 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 23 bin 273 oldu.