Son dakika… Sağlık Bakanı çok önemli gelişmeyi duyurdu: 90 dakikaya kadar düşürdük...

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

Koruyucu kıyafetler, maske gibi malzemeler konusunda yeterince stokumuzun olduğunu belirtmek istiyorum. Grip ilacı stokumuzun da yeterli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

50 yataklı 48 sahra hastanemiz de mevcut. Şu an hazır elimizde her biri 50 yataklı 48 adet sahra hastanemiz mevcut. Bu sahra hastanelerinde her türlü ameliyatın yapılabileceği yoğun bakım şartlarına haiz durumda.

Önceliğimiz yeni tip korona virüsün ülkemize girişini engellemek.

Vatandaşlarımız da sağlıklarını korumak için aldığı tedbirlere dikkat etmektedir.

Bu sayede mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu görüyoruz.

Son iki haftada aile hekimlerimize yapılan başvurularda anlamlı düşüşler olmaktadır.

Tedirginliğin giderek azaldığını görmekteyiz.

Yeni tip korona virüs için mevcutta kullandığımız testlerin 4 ile 24 saat arasında sonuç verdiğini söylemiştik.

Bu süreyi azaltan Yerli bir kit üzerinde çalıştığımızı söylemiştim.

Bu kit geçen hafta tamamlandı. Bu testin sonuç verdiği süre 90 ile 120 dakikaya kadar indi.

Geçen hafta Perşembe günü kullanılmaya başladı. Doğruluğunu yüzde yüze yakın olduğunu söylemek istiyorum.

Daha önceki kitin maliyeti yüzde 25’e kadar indi. Yani yüz liraysa 25 liraya kadar indi.

SABİHAN GÖKÇEN’DEKİ UÇAK KAZASI SONRASI YAPILAN ELEŞTİRİLER

Bize kazadan 2 dakika sonra ihbar yapılıyor ve 6 dakika sonra ambulanslarımız sahada oluyor.

Ambulanslar sahildeki yan yolda bariyer ve dubaları dinlemeden oradan hızla uçağın yanına gelmeye başlıyorlar.

50 dakika içinde olan ambulans sayısı toplam 105…

İlk vakanın hastaneye geliş süresi 21 dakika. Amsterdam’da 73 dakikaydı.

Erken dönemde bir yangın olduğu için bir panik havası oluyor.

O dönemde mümkün mertebe sağlıklı olan kişilerin sahadan uzaklaşması söyleniyor.

Sağlıklı olan birçok yolcu yukarı tırmanarak otobüslere biniyor. Doğrusu da bu. Patlamaya karşı sağlıklı olanların sahadan uzaklaşması sağlanıyor.

Sosyal medyada çok gösterilen bir vatandaşımızın görüntüsü vardı.

Ben o vatandaşımızla bizzat konuştum. Vatandaşımızın ambulans ve sağlık hizmetlerinden bir şikayeti yoktu. İlk defa söylüyorum belki kendisi duyduğu için rahatsız olabilir. İzmir’de yaşadığı için ambulans talebi oldu. Ambulans ile sağlık personelimizle kendi evine İzmir’e gönderdik.

Türkiye’nin fedakar sağlık personeliyle gurur duyalım. Elazığ’da 2625 kişi 8 saatte Türkiye’nin her yerinden geldi.



Gerçekten sağlık sistemiyle Türkiye ile özveriyle çalışan personelimizle gurur duyalım. 50 dakika içinde 105 ambulans. Hollanda’da gördünüz mü bunu? 6 dakikada dubaları bariyerleri kırarak olaya ulaşan kim oldu. Hastayı alıp İzmir’e götüren kim oldu?

DSÖ dahil olmak üzse Türkiye’nin sağlık sistemini takdir ediyor. Ben 82 milyona hizmet vermek noktasında kendimi görüyorum.