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Son dakika: Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

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#Otobüs#Kaza#Rize
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 17:00

Rize’nin Güneysu ilçesinde tur minibüsünün kaza yapması sonucu, aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

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Kaza, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye gezme amaçlı geldiği düşünülen yabancı uyruklu turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi. Devrilmenin etkisi ile içlerinde 23 yabancı uyruklu turist yaralanırken, tur minibüsün şoförü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine araçta sıkışan şoför yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede ki hastanelere nakledildi.

Son dakika: Rizede tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

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Aracın yalpalanarak seyir ettiği sırada duvara vurarak durduğunu ve ardından aracın devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Rizede tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

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#Otobüs#Kaza#Rize

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