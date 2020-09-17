Son dakika... Rize'de hareketli dakikalar

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Ardeşen ilçesi Düz Mahallesi, Hamit Efendi Caddesi’nde bulunan 12 katlı bir binanın temizlik görevlisi Arif Nalbant (32), saat 10.30 sıralarında binanın asma katında içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3’lü led çubuk olan bir düzenek fark etti. Nalbant’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye ederken, gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı inceleme başlattı. Köylere ulaşımın sağlandığı Tunca Grup yolu ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy da olay yerine geldi.

PROJE ÖDEVİ ÇIKTI

Düzeneğin üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu belirlendi. Tahliye edilen binaya girişlere izin verildi, kapatılan Tunca Beldesi yolu da ulaşıma açıldı.

'İLK ÖNCE ÇÖP ZANNETTİM’

Bina yöneticisi Şakir Enginar, “Sabah ilk gördüğümde çöp zannettim ve kenara koydum. Daha sonra bina görevlisi içinde kablo falan görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, tehlikeli olabileceğini belirtti ve bunun üzerine binayı boşalttık. Bomba arama köpeği de getirildi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir tehlike olmadığını söylediler” dedi.