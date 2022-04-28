Son dakika... Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni rapor: Sağanak geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Ramazan bayramı yurt genelinde serin ve yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu Kıyı Ege, Marmara'nın kuzey batısı ile Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında kalan yerler yağışlı geçecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde olacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü olan pazartesi gününde Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güney batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci gününde Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmiyor. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.

Gözden Kaçmasın Nisa Mihriban bebeği terk eden anne ilk kez hakim karşısında Haberi Görüntüle

Bayramın son günü Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek.

PROF. DR. ŞEN: HAVA ÇOK GÜNEŞLİ VE PIRIL PIRIL GÖZÜKMÜYOR

Haberin Devamı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü batı bölgelerimizde yani tatil yörelerinde hava kapalı ve yağışlı olacak. Hava çok güneşli ve pırıl pırıl gözükmüyor" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Cumartesi ve pazar günü yağış Akdeniz Bölgesi'ni de içine alacak şekilde devam edecek. İstanbul'da 20-21 derece olan sıcaklık pazar günü 16-18 dereceye kadar düşebilir. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarına geri dönecek. Antalya'da 24-25 derece İzmir'de 20 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.