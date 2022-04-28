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4 yaşındaki Asiye Ateş'e pitbull saldırısında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi

#Gaziantep#Asiye Ateş#Pitbull Saldırısı
4 yaşındaki Asiye Ateşe pitbull saldırısında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi

Gaziantep'te, Asiye Ateş'in (4) sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

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Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralandı. Küçük Asiye Gaziantep ve Antalya’da tedavi gördü. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı.

4 yaşındaki Asiye Ateşe pitbull saldırısında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi

Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 21 Şubat'ta yapılan duruşmada 4 sanık tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı.

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4 yaşındaki Asiye Ateşe pitbull saldırısında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi

4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Sanıklar bugün 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuksuz yargılanan Mahmut E. ile Zeynep C. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"KÖPEĞİN SAHİBİ DEĞİLİZ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Veteriner Hekim M.C.Ç., aşılarını yaptığı, Asiye'ye saldıran köpeklerin sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Tutuklu sanıklar ise önceki savunmalarını yineleyerek, köpeğin sahibi olmadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak 4 sanığın tahliyesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

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"YENİ AMELİYATLAR GEÇİRECEK"

Öte yandan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda görüntülenmişti. Şahinbey Belediyesi’nin “Çocuk Şenliği”nde kutladı.  

4 yaşındaki Asiye Ateşe pitbull saldırısında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi

Şahinbey Belediyesi’nin “Çocuk Şenliği”ne katılarak 23 Nisan’ı doyasıya eğlenerek geçiren minik Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, “Buraya gelmeyi çok istiyordu. Dün geceden bu yana ‘Ben yarın 23 Nisan’a gideceğim’ diyordu. Burada boyama yaptı, çizgi film izledi ve oyun parkında oynadı. Bugün çok güzel geçti. Sağlık durumuyla ilgili süreç devam ediyor. Tedavisi sürüyor. Önümüzdeki dönemde yine ameliyatları olacak. Ancak Allaha şükür her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

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#Gaziantep#Asiye Ateş#Pitbull Saldırısı

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