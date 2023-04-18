Son dakika: Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYARAMI İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Ramazan Bayramı’na günler kala en çok merak edilenlerden biri de hava durumu. Arife ve bayramın ilk günü tüm yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

5 gün için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Arife günü, bayramın ilk günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok Bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı , zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24