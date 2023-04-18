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Son dakika: Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı!

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#Hava Durumu#Ramazan Bayramı#Yağış
Son dakika: Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 10:02

Bugün için alınan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve batısında yağmur bekleniyor. Ramazan Bayramı’na günler kala ise yağış beklenen bölgeler için yağış uyarısı geldi. İşte bayramda bölgelerin durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
daha fazla video içinRamazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYARAMI İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Ramazan Bayramı’na günler kala en çok merak edilenlerden biri de hava durumu. Arife ve bayramın ilk günü tüm yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Son dakika: Ramazan Bayramı için hava durumu uyarısı

5 gün için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Arife günü, bayramın ilk günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Çok Bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı , zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

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#Hava Durumu#Ramazan Bayramı#Yağış

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