Son dakika: Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

83 yaşındak psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Cüceloğlu'nun ölüm nedenine dair henüz açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM



Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmeden 2 saat önce sosyal medya hesabı twitter üzerinden podcast paylaşımı yaptığı belirtildi.













DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler vermeye devam ediyor. Yeniden insan insana, Savaşçı, Geliştiren Anne-Baba kitaplarıyla tanınan Doğan Cüceloğlu'nun ilk kitabi İnsan İnsana'dır. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler...



On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer’in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

Kendimi geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladı; ilk kitabı İnsan İnsana bu sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci içinde kazandıklarını kitaplar yoluyla paylaşmaya devam ediyor.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına başladı.



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