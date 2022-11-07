Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Sıcaklıkların düşüşü için tarih verdi

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN'DEN HAFTA SONU İÇİN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in beklenen hava durumu ile ilgili açıklamaları ise şöyle:

Havalar soğuyor, sonbaharın 3. ayındayız. Eylül-Ekim’de ortalama sıcaklıkların üzerindeydik. Bugün de 18 dereceye kadar çıkıyor ancak rüzgar üşütüyor. Bugün Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yağış var. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu’da ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda var. Hatay, Mardin, Adana’'da kuvvetli yağış var. Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yükseklerinde kar yağışı olabilir. Sıcaklıklar geriliyor.



Bu ayın ortalaması 15 derece İstanbul’da, ona doğru döneceğiz. Mevsim normallerine bu hafta içinde döneceğiz. Yağış bugün İstanbul’un kuzey ilçelerinde Şile, Kilyos civarlarında biraz görülebilir. Bu akşamdan itibaren yağış yok İstanbul’da. Doğu’da perşembe gününe kadar devam edecek. Haftaya sıcaklıkların ortalama altına inmesi söz konusu. Hafta sonu sobalarınızı hazırlayın, kombiniz çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edin çünkü yakacaksınız.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yurt genelinde bugün için beklenen hava durumunu gösteren harita...Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak yağışlı 17Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 19Parçalı ve çok bulutlu 23Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 23Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17Parçalı ve çok bulutlu 19Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 14Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 20