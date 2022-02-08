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Son dakika: Prof. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklaması

#Koronavirüs#Pandemi #Aşı
Son dakika: Prof. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklaması

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybederken 96 bin 514 kişinin testi ise pozitif çıktı. CNN TÜRK’te konuşan Prof. Dr. Ateş Kara salgında son durum ve Turkovac aşısı hakkında hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Turkovac dün itibari ile tüm Türkiye’ye dağıtıldı. Bir şekilde aşı olmadıysak Turkovac aşısını olabiliriz. 150 bin kişiye uygulanmıştı, daha sonra 20 bin kişiye ulaştık.

İstenmeyen etki olup olmadığı sorulduğunda aldığım cevaplar bu şekilde. İlk gün içinde ağrı yüzde 24 ağrının gündelik yaşamı etkileyeni söyleyen oranı bin kişide 1 kişi. Yorgunluk yüzde 24 şeklinde. Çok şikayeti olanların olmadığı gözlemledik. 6 kişi de ishal olduğunu söyledi.

Ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi ufak tolere edilebilir şikayetler olduğunu gördük. İlk dağıtıldığında 150 bin rakamı hızla tüketildi. Şu an 600 bin aşı dağıtıldı. Turkovac aşısı olanlar bilgilerini bizimle paylaşabilir.

Son dakika: Prof. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklaması
İlk 2 dozunu Sinovac ve Biontech olanlarla ilgili verilerimiz var. Rapel uygulaması sonrası antikor seviyeleri çok yükseliyor. Turkovac aşısında da bu etkiyi görüyoruz.

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Turkovac aşısı olduktan sonra koronaya yakalananlar için bir veri söylemek için erken. 3. doz aşı çok kıymetli, son aşının üzerinden 3 ay geçti ise hatırlatma dozu olmalısınız.

Omicron çok hafif geçiyor zannedilmesin, tansiyonunuz varsa şekeriniz varsa daha fazla etkileyebilir.

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