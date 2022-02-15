15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı İl il korona virüs risk ve yoğunluk haritası

13 ŞUBAT SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2’nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3’üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



’AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER’Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6- 12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.



