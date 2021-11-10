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Son dakika... Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! O terörist İstanbul'da yakalandı

#Terörist#İstanbul#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti O terörist İstanbulda yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmü bulunan terörist İstanbul'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı, 2016'da Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen teröristin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandığı kaydedildi.

2016'da Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu vurgulanan açıklamada, teröristin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

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#Terörist#İstanbul#İçişleri Bakanlığı

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