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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen ani hava harekatıyla 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Son dakika... PKKya ağır darbe 8 terörist etkisiz hale getirildi

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