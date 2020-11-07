Son dakika... Pes dedirten ihbarlar! Babasını şikayet eden de var kedisine test yaptırmak isteyen de

Samsun'da kurulduğu ağustos ayından günümüze kadar olan süreçte Kovid-19 Şikâyet Hattı'na ihbar yağmuru devam ediyor. İhbarların çoğunluğu evlerde izolasyon altında olması gerekirken dışarıya çıkanlar oluşturuyor. 22 Ağustos’tan günümüze 30 bin 260 ihbarın geldiği Kovid-19 Şikâyet Hattı'na gelen ihbarlar ise pes dedirtiyor. “Babam pozitif çıktı karantinayı ihlal ediyor”, “Mahalle muhtarımız virüslü olduğu halde çarşıda geziyor”, “Hayvanım virüs olabilir mi test yaptırmak istiyorum” şeklinde ihbarların geldiği şikayet hattında çağrı alıcıları 7/24 gözetmeksizin telefonlara cevap veriyor. Ayrıca Samsun Valiliği koordinasyonunda kurulan İl, İlçe Salgın Denetim Merkezi’nde (İSDEM) ise Samsun'un bütün ilçelerinde mahalle ve iş yeri denetim ekipleri olarak 4 bin 449 kişi görev yapıyor. İhbar edilenleri yerinde yakalayan ekipler cezai işlem uyguluyor. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi de pandemi döneminde insanların daha bilinçli ve sağlıklı olabilmesi için mesai merhumu gözetmeden çalışıyor.

"BİR İNSAN POZİTİF OLURSA BUNU HERKESE DUYURMASI GEREKİYOR"

Pandemi döneminde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 milyon 187 bin 332 çağrı düştüğünü söyleyen Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, “Samsun’da valimizin koordinatörlüğünde 17 ilçeyi kapsayan İSDEM kuruldu. 22 Ağustos’tan bugüne kadar tarafımıza 30 bin 260 adet ihbar geldi. Bu ihbarların hepsi sonuçlandırıldı. Diğer taraftan pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar 1 milyon 187 bin 332 çağrı düştü. Bu çağrıların 439 bin 439’u vatandaşın yaşamını olumsuz etkileyen bizim asli işimiz olan acil çağrılardır. 90 bin 790 çağrısı ise 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaşam ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Destek Gruplarını ilgilendiren çağrılardır. 657 bin 104 çağrı sayısı ise gerek korona süreci ile ilgili gerek salgının denetimi ile ilgili gerekse de kuralla riayet etmeyen kişilerin ihbar edilmesi ile alakalı çağrılardır.

Kış şartlarına dönüş yaptık arttık. Geçtiğimiz süreç yaz aylarıydı ve insanlar piknik alanlarında, geniş alanlardaydı. Fiziksel mesafe kuralları daha kolay sağlanıyordu. Şimdi havanın soğumasıyla daha kapalı alanlara gireceğiz. Sosyal mesafenin kalktığı, maske ve hijyen kurallarının ihlal edildiği bir dönem yaşarsak bu bizim için kabus olur. İhbar edenlere ben teşekkür ediyorum. Bunlar içerisinde kendi evladını ihbar edenler bile var. Bizi arayarak ‘evladım pozitif durumda evde tutamıyorum, şu anda şu mevkidedir’ diye ihbar edenler var. İhbarcılık muhbirlik değildir. Devlete yardım etmektir. Vatandaşın asli görevidir. İhbarlarda çok şeylerle karşılaşıyoruz. Diyorlar ki ‘mahallemizin muhtarı pozitif ama çarşıya gitti’ diye ihbar geliyor. Biz o mahalle muhtarını yakalıyoruz ve yurda yerleştiriyoruz. Samsun’da bir apartman katlarında evli çift çok mütevazi şekilde bir kağıda ‘eşimle ben pozitifim, belli bir tarihe kadar izolasyondayız, bizi sonra ziyaret edebilirsiniz’ diye yazarak güzel bir örnek duruşta bulunmuşlar. Bir insan pozitif olursa bunu herkese duyurması gerekiyor. Karşı taraf da bunu bilsin ve olağanüstü olumsuzluklar yaşanmasın" dedi.

‘İSDEM’in ihbar üzerine çalıştığına dikkat çeken Müdür Emin Demir, "İhbarlarımız 2 türlü bize ulaşıyor. Hayat Eve Sığar (HES) sisteminden dijital ortamdan müracaatlar yapılıyor veya 112 çağrı merkezi aranarak bilgilendirme yapılarak bize ulaşılıyor. Biz bu ihbarları alıyoruz ve değerlendiriyoruz. İhbara en yakın olan gruplarımıza atıyoruz. Gruplara hızlıca hareket ederek sorunun kaynağına ulaşıyorlar. Oradaki problemler veya kural ihlali varsa bunlar tespit ediliyor. İş yeri ile ilgili ise birincisinde uyarı yapılıyor. İkincisinde para cezası, üçüncüde ise kapatmaya doğru giden bir süreç işleniyor. Kişilerde pozitif ve temaslı bir kişinin sokağa çıkmış olması uyarı gerektiren bir durum değildir. Direkt para cezası veriliyor. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. Bu kişi eğer ikametgâh dışında bir yerde teslim edilmişse devletimiz tarafından kurulan Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’na tahliye ediliyor. Bu karantina sürecini bizim kontrolümüzde geçiriyor" diye konuştu.

"MAKAS DARALDI, YAKINLARIMIZ POZİTİF ÇIKIYOR"

Korona virüsünün şakasının olmadığını, kesinlikle 3 altın kurala uyulması gerektiğini belirten Müdür Emin Demir, "Bizim amacımız insanlara sahada ‘seni yakalandım’ diyerek ceza yazmak değildir. Öncelikle rehberlik hizmeti veriyoruz. Maskesiz yakaladığımız vatandaşa sen şu anda ‘neden maske takmıyorsun’ diye soruyoruz. Aksi şekilde cevap verirse ve ‘takmıyorum’ dediği zaman biz ona önce süreç ile ilgili eğitim veriyoruz. İş yerlerine de aynı şeyi yapıyoruz. Elimizde ceza kartı ile gezmiyoruz. İlk olarak rehberlik eğitimi, sonrasında iş yeri kurallara uymuyorsa ihtar, üçüncüde ise para cezasında bulunarak suç duyurusu yapıyoruz. Samsunlu vatandaşlara seslenmek istiyorum: Virüs tedbirden güçlü değildir. Bunun şakası yok. Artık makas da daraldı. Görüyorsunuz ki ağabeylerimiz, eniştelerimiz, ablalarımız, komşularımızın bir bir Kovid-19 testleri pozitif çıkıyor. Normal iş yerleri, eğlence yerleri, kafeteryalar gece 24.00’e kadar açıktı. Pozitifler artınca devletimiz tedbir aldı. Onu 22.00 ile sınırladı. Bu süreç devam edecek. Biz bunun kontrol altına alamazsak devletimiz tedbir almaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"21 MİLYON 878 BİN 912 TL PARA CEZASI"

22 Ağustos -31 Ekim tarihleri arasında 2 bin 384 vatandaşı uyararak eğitime aldıklarını ifade eden Demir, "Yaklaşık 21 bin 566 vatandaşımıza, yaklaşık 21 milyon 878 bin 912 TL para cezası uygulaması yaptık. Kurallara uymayan iş yerlerimizden 159 tanesine uyarı cezası verdik. 1 iş yerine kapatma cezası verdik. 314 iş yerine ise 562 bin 268 TL kadar para cezası uyguladık. Samsun şu anda ipleri elinden kaçırmış değildir. Okullarımız açıldı. Rakamları okul okul, sınıf sınıf izliyoruz. Tehlike gördüğümüz okulsa okulu, sınıfsa sınıfı kapatmaktan imtina etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"2 HAZİRAN 13 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YÜZDE 300'LERE VARAN POZİTİF VAKA SAYISIYLA KARŞILAŞTIK"

Çok titiz vatandaşların olduğunu ve az bir ateşi çıksa Kovid-19 olduğunu sanan vatandaşların bulunduğunu anlatan Demir, "İnsanlar ‘hemen ambulans gönderin. Ölebilirim. Sorumlusu siz olabilirsiniz’ diyebiliyor. Ama Kovid-19 bilgilendirme hatlarımız 7/24 faaliyette. 112’de de bilgilendirmemizi yapıyoruz. ‘Ben virüs olmak istemiyorum’ diyen vatandaş virüsle karşılaşmaz. Ama siz her önünüze gelenle konuşursanız, yakın temasta bulunursanız virüs bir yerde yakalar. Ama buna rağmen de virüs olabilir miyiz olabiliriz ama bile bile lades dememek lazım. Cenaze merasimleri kısıtlanmadan önce aynı gün içinde 72 yaşında bir vatandaşımızın saat 11.00’de Çarşamba’da bir cenazeye katıldığını ve saat 14.00’te Salıpazarı’nda bir cenazeye katıldığını tespit ettik ve vatandaşa ceza uygulamasında bulundu. Sen şimdi cenazeye katılmasan da o cenaze defnedilecek sen kendini korusana. Biz mesela sadece 2 Haziran’la 13 Ağustos arasında o düğünlerin fiziksel mesafeli serbest bırakıldığı dönemde Samsun’da yüzde 300’lere varan pozitif vaka sayısıyla karşılaştık. Okulların açılması bizim istatistiklerimizi alt üst etmedi. Gayet mantıklı seyrediyor. Rakamlar oldukça düşük geliyor. Pozitif ve temaslı öğrencilerimize baktığımızda hepsinin okuldan değil de aileden ve çevreden getirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.