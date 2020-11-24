Son dakika: Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti sorunu! Skandal iddialar var...

Özel hastanelerde koronavirüs testlerinin fahiş fiyatlarla yapıldığı geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Birçok vatandaş yüksek fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık kamu kurumları ve valiliklere gönderdiği bir yazıyla uyarılarda bulundu. Ancak devlet hastanelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen koronavirüs testini özel hastanelerde ise fahiş fiyatlara yapıldığı belirlendi.



'SONUÇ KISA SÜREDE ÇIKSIN DİYE 600 TL İSTEDİLER'



Özel hastanelerin koronavirüs testi için 400-500 ve hatta 600 TL istediği belirlendi. Bir özel hastanenin ise test sonucunun daha kısa sürede çıkması karşılığında 400 TL olan test ücreti için de 600 TL istediği ortaya çıktı.

Özel bir hastaneye test olmaya gelenlerden Hasan Yılmaz, “Bu hastaneye birkaç hafta önce geldim. İki kişi koronavirüs testi için 700 TL istediler biz de kabul etmedik. Devlet hastanesinde testimizi olduk. Ayda iki kez koronavirüs testi bu hastanede yapmak istesem 1400 TL ödemem gerekecek. Neden bu ücreti buraya vereyim. Devlet hastanelerinde ücretsiz. Hastaneye 'ücret fazla geldi' dediğimizde 'testinizi isterseniz devlet hastanesinde yapabilirsin karşılığını aldık” dedi. Mustafa Yılmaz ise, “Devlet hastanelerinde koronavirüs testi ücretsiz yapılıyor. Özel hastaneler ise yıldız sayılarına göre ücretlendirme yapıyor. Bazı koronavirüs belirtilerim vardı. Devlet hastanesinde test yaptırmayı tercih ettim. Özel hastanelerde 500- 600 TL kadar ücretlendirmenin olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL HASTANELER FİYATI ÇOK ABARTIYOR”

Hasta yakını Aşkın Su ise “Koronavirüs hastasıydım yakın zamana kadar şu an negatife döndüm. İlk testimi devlet hastanesinde yaptırdım. Diğer testlerimi özel hastanede yaptırdım. Bu süreç içerisinde birçok hastaneyle telefon görüşmesi yaptım. Biri 300 TL diğer 350 TL dedi. Özel hastanelerde sabit bir fiyatlandırma söz konusu değil. Özel hastaneler fiyatı çok abartıyor. Neden bu kadar büyük farklar var anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ACİL HASTAMIZ OLDUĞU İÇİN 380 TL OLAN TEST ÜCRETNİNİ KABUL ETTİM”

Hastane’nin test ücreti karşılığında fatura dahi vermediğini iddia eden Zafer Ulutaş da “Bitlis’ten İstanbul’a geldim. Acil bir hastamız var. Bizden koronavirüs test ücreti için bu hastane 380 TL istedi, biz de verdik. Neden bizden bu ücreti istiyorsunuz, dediğimizdeyse özel hastanelerde böyle cevabını aldık. Bize koronavirüs testi yapıldığına dair fatura bile vermediler. Test ücretsiz olması gerekirken ücret ödedik” diye konuştu.