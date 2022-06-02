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Son dakika... Otoyollarda yeni dönem başlıyor! Otomobillerin hız sınırları yükseltildi

#Otoyol#Hız Sınırı#Otomobil
Son dakika... Otoyollarda yeni dönem başlıyor Otomobillerin hız sınırları yükseltildi

1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

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İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi. Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.

BAKAN SOYLU İMZASIYLA YAZI GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

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Son dakika... Otoyollarda yeni dönem başlıyor Otomobillerin hız sınırları yükseltildi

YOL STANDARTLARI DİKKATE ALINDI

Yazıda, yol standartlarını dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşüyle belirtilen hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar İçişleri Bakanlığı’nın artırmaya yetkili olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz’dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

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Bu tarihten itibaren:

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

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Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

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#Otoyol#Hız Sınırı#Otomobil

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