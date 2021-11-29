Son dakika... Otelci çift Esra ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili 7 gözaltı

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Avcılar'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor. Soruşturma sonucunda Esra Yıldız'ın maskeli iki kişi tarafından evinde öldürüldüğü, bu kişilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Koca Nuri Yıldız'ın ise işlettiği otelden ayrıldıktan bir süre sonra buluştuğu bir araçtaki kişiler tarafından kaçılıp öldürüldükten sonra cesedinin atılıp, aracının yakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin öldürülen çiftin akrabaları olduğu belirtildi. Şüpheliler için savcılıktan ek gözetim süresi alındı.

KARI KOCA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ın (38) boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.

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ESRA YILDIZ'I ÖLDÜREN KİŞİLER KAMERALARA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliğince yürütülen soruşturmada Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece, evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkek şahsın binaya girdikleri tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin içerde 10 dakika kaldıktan sonra çıktıkları tespit edildi.

NURİ YILDIZ OTOMOBİLİYLE BULUŞTUĞU KİŞİLER TARAFNINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan Nuri Yıldız'ın öldürüldüğü gece Beyoğlu'nda bulanan bir otelden yalnız başına çıktığı, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde bir süre sonra iki aracın birlikte hareket ederek Edirne istikametine seyir haline geçtiği görüldü.

Soruşturma dosyasına göre Nuri Yıldız'ın otomobili Bahçelievler, Köroğlu Sokak'ta bir kez daha kameralara yakalandı. Görüntülerde Nuri Yıldız'ın otomobilinin ön camının çatlak olduğu tespit edildi. Polis, Nuri Yıldız'ın iki otomobilin buluşması sırasında öldürülmüş olma ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Polis yaptığı titiz çalışmada Nuri Yıldız'ın cesedinin bulunduğu yere yakın bir yerden aynı otomobilden bir cisim atıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan 9 mm çapta bir tabanca bulunduğu öğrenildi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada polis kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 02.00 sıralarında eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bahçelievler ve Esenler'de bulunan iki farklı adrese yapılan baskınlarda 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN AKRABALARI

Gözaltına alınan şüpheliler servis şoförü Fahri Y.(58), ev hanımı Zübeyde Y. (65), ev hanımı Songül Y. (37), işsiz Mühyettin Y. (35), otel işletmecisi Ferhat Y. (27), pazarlamacı Berfin Y. (26), üniversite öğrencisi Aleyna Y. (20) gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin öldürülen çiftin akrabaları olduğu öğrenildi.

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EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Yetkililer yakalanan kişilerin sorgularının devam ettiğini, cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığını belirtti.Cinayetin sebebini ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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