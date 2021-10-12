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Esrarengiz cinayet

#Cinayet#İstanbul#Esra Yılmaz
Esrarengiz cinayet
Çetin AYDIN

Beyoğlu’nda bir otelde çalışan Esra Yıldız, Avcılar’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Aynı otelde çalışan eşi Nurettin Yıldız’ın aracı da Esenyurt’ta ateşe verildi. Aracın içerisinde kan izleri bulunurken polis, evden kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İSTANBUL’da Esenyurt Haramidere Kavşağı’nda dün gece 03.00 sıralarında yanan bir araç ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, araçta ya da çevresinde kimse bulunamadı. Araç içerisinde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Polis, aracın Nurettin Yıldız’a ait olduğunu belirleyince Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak’taki evine gitti. Evin zilini çalan polise kapı açılmayınca çilingir yardımıyla kapı açıldı. İçeri giren polis, Nurettin Yıldız’ın eşi Esra Yıldız’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Beyoğlu’nda bir otelde çalışan Esra Yıldız’ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Esra Yıldız’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polis komşuların ifadesini aldı. Yıldız Ailesi’nin komşuları, birinci katta oturan ailenin yaşadığı daireden gürültü geldiğini, karı koca arasında kavga olduğunu düşündüklerini ancak bir süre sonra biri kapüşonlu biri de şapkalı 2 kişinin koşarak evden uzaklaştıklarını söyledi. Polis, evde parmak izi incelemesi yaparken, kaçan kişilerin kimliklerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Polisin, Nurettin Yıldız’a henüz ulaşamadığı da belirtildi.

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#Cinayet#İstanbul#Esra Yılmaz