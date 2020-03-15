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Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:44,Son Güncelleme:/

Son dakika: Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye’de saat 13.35’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.35’te olan deprem yerin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde yaşandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.   

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