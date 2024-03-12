Son dakika... Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:09’da merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6.55 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2024-03-12
Saat:19:09:14 TSİ
Enlem:37.75056 N
Boylam:36.12139 E
Derinlik:6.55 km
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