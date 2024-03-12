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Son dakika... Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem

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#Osmaniye#Deprem#Son Depremler
Son dakika... Osmaniyede 3.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 19:44

Son dakika haberi... Merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:09’da merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6.55 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

 
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#Osmaniye#Deprem#Son Depremler

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