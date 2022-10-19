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Son dakika: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: Eski tip ehliyetlerin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ehliyet#Sürücü Belgesi#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 20:10

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü, 01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

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Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi “… Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.” hükmündedir.

Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır.

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Son dakika: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: Eski tip ehliyetlerin değiştirme süresi 2 yıl uzatıldı

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#Ehliyet#Sürücü Belgesi#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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