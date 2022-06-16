Son dakika... Nisa bebekten üzen haber! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

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İstanbul’un Pendik ilçesi, Güllübağlar Mahallesi’ndeki boş arazide 29 Mart günü terk edilmiş bir bebek bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinde, yeni anne olmuş Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz da vardı. Büşra hemşire minik bebeği emzirdi, kendi çocuğunun kıyafetlerini giydirdi. Büşra hemşire, bebeğe Nisa Mihriban ismini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihriban ve Büşra hemşirenin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Böylece hem Nisa bebeği hem de süt annesi Büşra Durmaz’ı tüm Türkiye tanımış oldu.

İŞTE NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN SON SAĞLIK DURUMU

Nisa Mihriban bebek 1 Nisan’da kaldığı yurtta ciğerine mama kaçınca yoğun bakıma alındı ve o günden bu yana hastanede tedavisi devam ediyor. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Nisa bebeğin son sağlık durumuna ilişkin bilgileri aktardı. Tokaz, "Kısa süreliğine kalbinin durması nedeniyle genel durumunda aksamalar da ne yazık ki yaşandı. Nisa bebek entübe edildi ve bir süre solunum cihazına bağlı olarak hayatına devam etti. Oksijensiz kalması nedeniyle dolaşım sisteminde bir bozulma meydana geldi. Doktorlar, Nisa bebeğin gözleriyle ışığa tepki vermediğini tespit etti" dedi.

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Tokaz, Nisa bebeğin durumunun kontrol altında olduğunu ve doktorların durumunu dikkatle kontrol ettiğini söyledi.

ANNESİ TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Ebru S. ifadesinde "Benim suç kastım yoktur, bilerek isteyerek mağduru bırakmadım. Medyada tarla diye geçmiş ama ben bir evin önüne bebeği bıraktım. Zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle oradan ayrıldım. Bir gün sonra bıraktığım yere gidip baktım" demişti.

3 aylık bebeğini boş araziye terk ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapisle yargılanan Ebru S. ikinci duruşmada cezaevinden tahliye edildi.