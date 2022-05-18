Nisa bebeğin annesine tahliye

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İstanbul’un Pendik ilçesi, Güllübağlar Mahallesi’ndeki boş arazide 29 Mart günü terk edilmiş bir bebek bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinde, yeni anne olmuş Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz da vardı. Büşra hemşire minik bebeği emzirdi, kendi çocuğunun kıyafetlerini giydirdi. Büşra hemşire, bebeğe Nisa Mihriban ismini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihriban ve Büşra hemşirenin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Böylece hem Nisa bebeği hem de süt annesi Büşra Durmaz’ı tüm Türkiye tanımış oldu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Nisa Mihriban bebek 1 Nisan’da kaldığı yurtta ciğerine mama kaçınca yoğun bakıma alındı ve o günden bu yana hastanede tedavisi devam ediyor. Onu terk eden kişinin ise annesi Ebru S. (20) olduğu ortaya çıktı. Ebru S. 5 Nisan’da tutuklandı ve hakkında terk etme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bebeğin gerçek adının Ebrar Nil olduğu da böylece ortaya çıktı.

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Ebru S. dün Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Ebru S.’nin tahliyesine karar verdi.