Son dakika! Muğla'da korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18:22'de Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 9, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [23.89 km] Dalaman (Muğla)
Tarih:2023-05-09
Saat:18:22:06 TSİ
Enlem:36.487 N
Boylam:28.843 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pmRbdykjsJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi