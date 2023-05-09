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Son dakika! Muğla'da korkutan deprem

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#Muğla#Dalaman#Son Depremler
Son dakika Muğlada korkutan deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 18:30

Son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18:22'de Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. 

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#Muğla#Dalaman#Son Depremler

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