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Son dakika! Muğla 3.9'luk depremle sallandı

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#Muğla#Deprem#Son Depremler
Son dakika Muğla 3.9luk depremle sallandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 23:47

Son dakika haberine göre Muğla'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), alınan bilgiye göre saat 23:38'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

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#Muğla#Deprem#Son Depremler

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