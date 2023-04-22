Son dakika! Muğla 3.9'luk depremle sallandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), alınan bilgiye göre saat 23:38'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD deprem (@DepremDairesi) April 22, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2023-04-22
Saat:23:38:19 TSİ
Enlem:37.104 N
Boylam:28.452 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/NsVZGRpx6d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi