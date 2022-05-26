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Son dakika... MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

#MSB#Operasyon#PKK

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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#MSB#Operasyon#PKK

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