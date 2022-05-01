Son dakika... MSB duyurdu! PKK/YPG'ye ağır darbe: 19 terörist etkisiz hale getirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz!

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.