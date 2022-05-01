Son dakika... MSB duyurdu! PKK/YPG'ye ağır darbe: 19 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz!
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2022
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/BknN6YMN4W