Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kartal-2 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi.''
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2021
Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi. pic.twitter.com/bpB7Ph7RbP
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