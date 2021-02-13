Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kartal-2 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi.''

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor.



Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi. pic.twitter.com/bpB7Ph7RbP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2021