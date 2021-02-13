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GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kartal-2 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 13.02.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kartal-2 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi.''

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