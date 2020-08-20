DHA
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Son dakika... MSB duyurdu: Oruç Reis gemisine refakat ediyorlar
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.''
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