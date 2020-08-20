Son dakika... MSB duyurdu: Oruç Reis gemisine refakat ediyorlar

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.''