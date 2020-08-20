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DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Oruç Reis gemisine refakat ediyorlar

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Son dakika... MSB duyurdu: Oruç Reis gemisine refakat ediyorlar
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.''

 

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