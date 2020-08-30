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Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta eylem hazırlığından olan 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.''
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