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Haber Giriş: 30.08.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta eylem hazırlığından olan 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.''

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