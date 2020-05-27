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AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son dakika...MSB duyurdu: Haftanin ve Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika...MSB duyurdu: Haftanin ve Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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