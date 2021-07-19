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Haber Giriş: 19.07.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 'Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) yapılan açıklamada, 'MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

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