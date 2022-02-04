Son dakika... MSB duyurdu! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/xMh7s8qeM6