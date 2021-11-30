Son dakika... MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/kDT8SStJ80