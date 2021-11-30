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Son dakika... MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#PKK#MSB
Son dakika... MSB duyurdu 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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#Terörle Mücadele#PKK#MSB

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