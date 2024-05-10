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Son dakika... MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#PKK#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 12:01

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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#Operasyon#PKK#Terörist

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