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Son dakika... MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Pençe-Kilit Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#PKK#Pençe-Kilit Operasyonu

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