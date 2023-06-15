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Son dakika... MSB açıkladı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Metina#Hakurk
Son dakika... MSB açıkladı: 6 PKKlı terörist etkisiz hâle getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 19:10

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Metina#Hakurk

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