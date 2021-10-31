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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

#MSB#İslam Çiftçi#Hakurk
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irakın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki operasyonda Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevi icra eden unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit er için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 31 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irakın kuzeyinde bir asker şehit oldu

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KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi Şehit'nin (25) şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı.

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görevli askerlere, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi Şehit acı haberini Boynuyogunlu Mahallesi'nde yaşayan Fehmi- Elif Çiftçi çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi.

Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Piyade Sözleşmeli Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irakın kuzeyinde bir asker şehit oldu

 

 

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#MSB#İslam Çiftçi#Hakurk

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