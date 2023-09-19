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MÄ°T, TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi eylemler ve TÃ¼rkiye'de eylem yapmak iÃ§in eÄŸitilen terÃ¶ristlere komuta ettiÄŸi gerekÃ§esi ile Uman DerviÅŸ'i saha ajanlarÄ± ile takibe aldÄ±.

Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ bÃ¶lgesinde yeri tespit edilen Uman DerviÅŸ, gerÃ§ekleÅŸtirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

'Sara', 'Åžervin Derik' ve 'Åžervin Serdar' kod isimlerini kullanan Uman DerviÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±rsal kadrolarÄ±na 1998 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±. PKK/KCK iÃ§erisinde Ã¶zel gÃ¼Ã§ birimine seÃ§ilerek suikast, sabotaj, bomba yapÄ±mÄ± gibi eÄŸitimler aldÄ±. 1998-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Irak'ta farklÄ± alanlarda sorumlu dÃ¼zeyde gÃ¶revler Ã¼stlendi ve PKK'nÄ±n ÅŸehir eylemlerini organize eden birimde sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.Â

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Åžehirde gizlenme eÄŸitimleri alan DerviÅŸ, 2015 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelerek Ä°zmir'de Ã¶rgÃ¼tsel faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼p tekrar Suriye'ye kaÃ§tÄ±. 2021 yÄ±lÄ±nda Suriye'ye geÃ§erek YPG istihbaratÄ±nÄ±n sÃ¶zde dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler sorumlusu oldu. ArdÄ±ndan da sÃ¶zde MÃ¼nbiÃ§ eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸladÄ±.