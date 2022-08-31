MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

MİT, PKK/KCK sözde özel güç mensuplarına saldırı- sabotaj eğitimleri veren, sözde akademiler sorumlusu 'Rezan Amed' kod adlı Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik eylemlere katıldığı, kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği tespit edilen Tarhan, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine alındı.

Teşkilatın saha ajanları, Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi. Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi. Teröristin, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için intikal halinde olduğuna yönelik istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Tarhan ve beraberindeki terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

PKK'NIN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BÜYÜK DARBE

Örgüt mensuplarının eğitimi için özel olarak bölgeye getirilen saldırı- sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti.

Almanya Berlin'de örgüte müzahir yapılar içinde aktif olarak faaliyet yürüten Ümit Tarhan, 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Tarhan, Irak Kandil alanında 2010'da basın çalışmaları yürüttü ve peşi sıra sözde özel güç arşiv biriminde görev aldı. Suriye Ayn el Arab'a 2015 yılı içinde görevlendirilen Tarhan, saldırı- sabotaj birimi içinde 'sorumlu' olarak yer aldı. 2016 yılında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize eden Tarhan, örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları hazırladı ayrıca çok sayıda örgüt mensubunu patlayıcı hazırlama konusunda yetiştirdi. Ümit Tarhan, 2017 yılında tekrar Irak'a geçti. Tarhan, Irak'ta bulunduğu süre içinde örgütün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan temini konusunda çalışmalar yürüttü. PKK/KCK sözde özel güç mensuplarına silahlı eğitimlerinin verildiği 'Apollo Akademileri'ne bağlı sözde 'Mahir Akademisi' sorumluları arasında olan Ümit Tarhan, 2018'den bugüne kadar çok sayıda örgüt mensubuna saldırı- sabotaj konularında eğitimler verdi.