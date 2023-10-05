Son dakika... MİT ve TSK'dan Suriye’ye hava harekatı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de PKK/YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.

Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah mühimmat depoları, saldırı-sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği de öğrenildi.

TSK'DAN SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

MİT'in operasyonu sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK) terör örgütü PKK/YPG'ya yönelik bir hava harekatı düzenledi. Hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

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Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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