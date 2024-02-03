Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü

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MİT Başkanı Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Toplantıda; esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve İsrail kuşatmasının sona erdirilmesinin yolları görüşüldü. Bunun yanı sıra Filistin halkına insani ihtiyaçların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu.

Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.