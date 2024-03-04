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Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD’de

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#MİT#İbrahim Kalın#ABD
Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD’de
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 18:16

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti.

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MİT Başkanı, Washington’da CIA Başkanı William BURNS ile bir araya gelecek. İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray’da, Kongre’de ve Dışişlerinde de temaslarda bulunacak.

MİT Başkanı Kalın’ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer alıyor. KALIN, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze’de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.

 

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#MİT#İbrahim Kalın#ABD

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